Derbinin kazananı Manchester United

İngiltere Premier Lig lideri Manchester City, kazanması halinde şampiyonluğu garantileyeceği derbide Manchester United'a 3-2 yenildi.



Pep Guardiola'nın teknik direktörlüğünü yaptığı Manchester City, haftanın derbi maçında Portekizli teknik adam Jose Mourinho yönetimindeki Manchester United'ı ağırladı.







Karşılaşmanın 25. dakikasında Vincent Kompany'nin kafa golüyle öne geçen ev sahibi takım, beş dakika sonra Türk asıllı Alman futbolcusu İlkay Gündoğan'ın attığı şık golle soyunma odasına 2-0 üstün gitti.



İkinci yarının başında Fransız yıldızı Paul Pogba'nın iki dakika içinde attığı iki golle beraberliği yakalayan Manchester United, 69. dakikada Chris Smalling'in golüyle sahadan 3-2 galip ayrıldı.



Bu sezon ikinci mağlubiyetini alan lider Manchester City 84 puanda kalırken, en yakın takipçisi Manchester United puanını 71 yaptı.





