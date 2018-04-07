Beşiktaş, Göztepe'ye gol oldu yağdı!

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında ağırladığı Göztepe'yi Talisca, Medel, Tosic, Larin ve Babel'in golleriyle 5-1 mağlup etti. Göztepe'nin golü ise Halil Akbunar'dan geldi.



Karşılaşmaya hızlı başlayan Beşiktaş, ilk düdükten itibaren rakip kalede baskı kurdu.



8. dakikada Göztepe, Demba Ba ile gole yaklaştı. Andre Castro'nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan yıldız futbolcunun şutunda top dışarı çıktı.



Dakikalar 14'ü gösterdiğinde bu kez Beşiktaş gole yaklaştı. Caner Erkin'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruş sonrasında ön direkte topla buluşan Anderson Talisca'nın kafa vuruşu kaleci Beto'da kaldı.



Bu pozisyondan sadece 5 dakika sonra Beşiktaş golü buldu! Sol kanattan kazanılan köşe vuruşunu Caner Erkin, Jeremain Lens ile paslaşarak kullandı. Topla tekrar buluşan Caner Erkin'in ortasında ön direğe hareketlenen Talisca'nın kafa vuruşunda top kaleci Beto'nun sağından ağlarla buluştu. Talisca bu golle Süper Lig'deki kafa golü sayısını 6'ya yükseltti. Caner Erkin de bu sezon ligdeki 6. asistini yaptı. Öte yandan Talisca, ligdeki 12. golünü kaydetti.



Beşiktaş, 26. dakikada farkı 2'ye çıkardı: Ryan Babel'in yerden pası ile ceza sahası yayı içerisinde topla buluşan Gary Medel'in çektiği şut kaleci Beto'nun sağından ağlarla buluştu. Şilili yıldız, Beşiktaş formasıyla ilk golünü kaydetti.



Dakikalar 40'ı gösterdiğinde Caner Erkin'in yerden pası ile kaleye yaklaşık 30 metre mesafede hafif sol çaprazda topla buluşan Ryan Babel'in çektiği sert şutu kaleci Beto, çelmeyi başardı.



Karşılaşmanın ilk yarısında başka gol olmadı.



Beşiktaş, 64. dakikada bir gol daha buldu: Sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına Caner Erkin geçti. Caner'in ortası ile ön direkte buluşan Necip Uysal, topu altıpas içerisinde bulunan Dusko Tosic'e gönderdi. Tosic'in kafa vuruşunda top Göztepe ağları ile buluştu.



Göztepe, 71. dakikada farkı 2'ye indirdi: Andre Poko, savunmadan kaptığı topla sol kanattan ceza sahası içerisine girdi. Araya girmek isteyen Adriano'dan seken topla penaltı noktası üzerinde buluşan Halil Akbunar'ın yerden çektiği şut Beşiktaş ağları ile buluştu.



Göztepe'de Rajko Rotman, 78. dakikada üst üste iki sarı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.



Beşiktaş, 86. dakikada bir gol daha buldu! Mustafa Pektemek'in ara pası ile penaltı noktası üzerinde topla buluşan Cyle Larin, yerden düzgün bir vuruşla topu kaleci Beto'nun solundan ağlarla buluşturdu. Devre arasında transfer olan Kanadalı futbolcu yeni takımıyla ilk maçında ilk golünü attı.



Beşiktaş, 87. dakikada Babel'in attığı golle farkı 4'e çıkardı.



Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Beşiktaş maçı 5-1 kazandı. Siyah-beyazlılar bu sonuçla puanını 56'ya yükseltirken Göztepe 40 puanda kaldı.

