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Beşiktaş Göztepe maçı (CANLI ANLATIM)

Beşiktaş, Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Göztepe'yi konuk ediyor.

Spor / 07 Nisan 2018 Cumartesi 19:02
Beşiktaş Göztepe maçı (CANLI ANLATIM)

Geçtiğimiz hafta evinde Alanyaspor'u 1-0 mağlup eden Beşiktaş, bu kez sahasında Göztepe ile karşı karşıya geliyor

BEŞİKTAŞ'TA EKSİK ÇOK

Siyah-beyazlılarda sarı kart cezalısı olan Oğuzhan Özyakup, Tolgay Arslan ve Atiba Hutchinson'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Vagner Love ile Gökhan Gönül maçta forma giyemiyor.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Fabri, Adriano, Pepe, Tosic, Caner, Necip, Medel, Lens, Talisca, Babel, Negredo

Göztepe: Beto, Sabri, Reis, Leo, Tanju, Selçuk, Rotman, Andre Castro, Poko, Halil, Demba Ba


BEŞİKTAŞ  0 - 0 GÖZTEPE

9 ' Beşiktaş atağında Medel uzaklardan şansını denedi top yandan dışarı çıktı.
8 ' Beşiktaş ani atağa çıkarken topu kaybetti! Savunma arkasında topla buluşan Demba Ba uygun pozisyonda topu üstten auta attı.
3 ' Beşiktaş etkili başladı! Talisca'nın ara pasında Lens kaleciyle karşı karşıya kalacakken yerde kaldı ancak hakem devam dedi.
Maç Başladı 1 ' Hakem düdüğü çaldı ve maça Beşiktaş başladı

Atiba HutchinsonOğuzhan ÖzyakupTolgay ArslanBeşiktaşGökhan Gönül


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