Beşiktaş Göztepe maçı (CANLI ANLATIM)

Geçtiğimiz hafta evinde Alanyaspor'u 1-0 mağlup eden Beşiktaş, bu kez sahasında Göztepe ile karşı karşıya geliyor



BEŞİKTAŞ'TA EKSİK ÇOK



Siyah-beyazlılarda sarı kart cezalısı olan Oğuzhan Özyakup, Tolgay Arslan ve Atiba Hutchinson'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Vagner Love ile Gökhan Gönül maçta forma giyemiyor.



İLK 11'LER



Beşiktaş: Fabri, Adriano, Pepe, Tosic, Caner, Necip, Medel, Lens, Talisca, Babel, Negredo



Göztepe: Beto, Sabri, Reis, Leo, Tanju, Selçuk, Rotman, Andre Castro, Poko, Halil, Demba Ba





BEŞİKTAŞ 0 - 0 GÖZTEPE



9 ' Beşiktaş atağında Medel uzaklardan şansını denedi top yandan dışarı çıktı.

8 ' Beşiktaş ani atağa çıkarken topu kaybetti! Savunma arkasında topla buluşan Demba Ba uygun pozisyonda topu üstten auta attı.

3 ' Beşiktaş etkili başladı! Talisca'nın ara pasında Lens kaleciyle karşı karşıya kalacakken yerde kaldı ancak hakem devam dedi.

Maç Başladı 1 ' Hakem düdüğü çaldı ve maça Beşiktaş başladı

