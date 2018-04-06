Medipol Başakşehir 1 - 0 Evkur Yeni Malatyaspor

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasının açılış maçında Medipol Başakşehir, Evkur Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti.



18. dakikada Edin Visca'nın yaptığı asistte golü bulan Elia, takımına 3 puanı getiren golü kaydetti.



Başakşehir, alınan bu galibiyetle puanınını 59'a yükselterek, 57 puanlı Galatasaray'ın önüne geçti ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.



Yeni Malatyaspor ise 37 puanla 9. sırada kaldı.



Başakşehir, gelecek hafta Galatasaray'a konuk olacakken, Yeni Malatyaspor kendi sahasında Alanyaspor'u konuk edecek.