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Medipol Başakşehir 1 - 0 Evkur Yeni Malatyaspor

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasının açılış maçında sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Başakşehir, 18. dakikada Elia'nın attığı golle Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti ve maç fazlasıyla Galatasaray'ın önüne geçerek liderliğe yükseldi.

Spor / 06 Nisan 2018 Cuma 21:48
Medipol Başakşehir 1 - 0 Evkur Yeni Malatyaspor
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Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasının açılış maçında Medipol Başakşehir, Evkur Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti.

18. dakikada Edin Visca'nın yaptığı asistte golü bulan Elia, takımına 3 puanı getiren golü kaydetti.

Başakşehir, alınan bu galibiyetle puanınını 59'a yükselterek, 57 puanlı Galatasaray'ın önüne geçti ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Yeni Malatyaspor ise 37 puanla 9. sırada kaldı.

Başakşehir, gelecek hafta Galatasaray'a konuk olacakken, Yeni Malatyaspor kendi sahasında Alanyaspor'u konuk edecek.

Yeni MalatyasporSpor Toto Süper LigMedipol Başakşehir


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