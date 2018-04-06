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Formula 1'de Bahreyn Grand Prix'si heyecanı

Formula 1’de sezonun ikinci yarışı olan Bahreyn Grand Prix’si heyecanı bu hafta sonu gerçekleşecek.

Spor / 06 Nisan 2018 Cuma 11:42
Formula 1'de Bahreyn Grand Prix'si heyecanı

Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda sezonun ikinci yarışı Bahreyn’de düzenlenecek. Bahreyn Grand Prix’si sıralama turları yarın, yarış ise 8 Nisan Pazar günü TSİ 18.10’da yapılacak. Yarış, 5 bin 412 metrelik pistte 57 tur üzerinden oluşacak. Avustralya’da organize edilen sezonun ilk yarışında ilk sırayı Ferrari ekibinin Alman pilotu Sebastian Vettel almıştı.

Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

PİLOTLAR KLASMANI

1 - Sebastian Vettel: 25 puan

2 - Lewis Hamilton: 18 puan

3 - Kimi Raikkonen: 15 puan

4 - Daniel Ricciardo: 12 puan

5 - Fernando Alonso: 10 puan

TAKIMLAR KLASMANI

1 - Ferrari: 40 puan

2 - Mercedes: 22 puan

3 - Aston Martin Red Bull Racing: 20 puan

4 - McLaren: 12 puan

5 - Renault: 7 puan

(Oğuzhan Ort/İHA)

Lewis HamiltonFernando AlonsoAston MartinKimi RaikkonenSebastian Vettel


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