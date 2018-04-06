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Cedi Osman, Cavaliers'ı galibiyete taşıdı

NBA'de Cleveland Cavaliers, milli basketbolcu Cedi Osman'ın son saniyelerdeki etkili performansıyla Washington Wizards'ı 119115 yendi Houston Rockets, Chris Paul'ün son saniyede attığı basketle Portland Trail Blazers'ı 9694 mağlup etti.

Spor / 06 Nisan 2018 Cuma 09:57
Cedi Osman, Cavaliers'ı galibiyete taşıdı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers, milli basketbolcu Cedi Osman'ın son saniyelerdeki etkili oyunuyla Washington Wizards'ı 119-115 yendi.

NBA'e 6 maçla devam edildi. Cavaliers'ın Wizards'ı konuk ettiği maça ilk 5'te başlayan Cedi Osman, bitime 3 saniye kala çaldığı top ve kaydettiği iki serbest atış isabetiyle takımının mücadeleden 119-115 galip ayrılmasında etken rol oynadı.

Üst üste 5. olmak üzere 49. galibiyetini alan Doğu Konferansı üçüncüsü Cavaliers'ta Cedi Osman, 15 dakika süre aldığı mücadeleyi 8 sayı, 3 asist, 2 ribaunt, 2 top çalmayla tamamladı. LeBron James'in 33 sayı, 14 asist, 9 ribauntluk performans sergilediği ev sahibi takımda Jeff Green 21, Kevin Love 16, Kyle Korver 13 sayı buldu.

Doğu Konferansı 7'ncisi Wizards'ta John Wall'un 28 sayı, 14 asist, 4 ribaunt, Bradley Beal'ın 19 sayı, 9 ribaunt, 8 asistlik performansı sezonun 37'nci mağlubiyetini engelleyemedi.

- Rockets son saniyede kazandı

Houston Rockets, Portland Trail Blazers'ı ağırladığı karşılaşmayı Chris Paul'ün son saniyede attığı basketle 96-94 kazandı.

Batı Konferansı'nın zirvesinde bulunan Rockets'ta Chris Paul, 27 sayı, 5 asist, 4 ribaunt, James Harden 24 sayı, 7 asist, 6 ribauntluk performansıyla sezonun 64. galibiyetine katkı sağladı.

CJ McCollum'un 16, Jusuf Nurkic ve Wade Baldwin'in 14'er sayısı Batı Konferansı üçüncüsü Trail Blazers'ta sezonun 31. yenilgisini önleyemedi.

- Sonuçlar

Indiana Pacers-Golden State Warriors: 126-106

Cleveland Cavaliers-Washington Wizards: 119-115

Houston Rockets-Portland Trail Blazers: 96-94

Milwaukee Bucks-Brooklyn Nets: 111-119

Utah Jazz-Los Angeles Clippers: 117-95

Denver Nuggets-Minnesota Timberwolves: 100-96

Milli BasketbolcuWashingtonCleveland CavaliersChris PaulBasketbol


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