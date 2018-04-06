Beyaz Gazete Ana Sayfa

'Beşiktaş'ın gündeminde sadece şampiyonluk var'

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, tek gündemlerinin şampiyonluk olduğunu söyledi.

Spor / 06 Nisan 2018 Cuma 19:59
'Beşiktaş'ın gündeminde sadece şampiyonluk var'

Fikret Orman, Yalova'daki Kartal Yuvası mağazasının açılışına katıldı. Mağaza önünde meşalelerle karşılanan Orman, taraftarların gösterdiği ilgiden dolayı mutlu olduğunu belirterek, 'Muhteşem bir taraftar kitlemiz var. Beşiktaş Kulübü Başkanı olarak taraftarımıza gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür ederim. İnşallah bu hoca, takım ve kulüp, bu sene de şampiyon olacak ve onları mutlu edecek.' diye konuştu.

Beşiktaş Kulübü Başkanı, transfer gündemleriyle ilgili bir soru üzerine, 'Beşiktaş'ın gündeminde sadece şampiyonluk var. Onun haricinde UEFA'nın finansal fair-play kriterleriyle ilgili de hiçbir sorunumuz yok.' ifadelerini kullandı.

Fikret Orman, Göztepe'de forma giyen eski futbolcuları Demba Ba ile ilgili yaptığı açıklaya gelen tepkiler hakkındaki soruyu şöyle yanıtladı:

'Şampiyonluk yarışına doğru gidiyoruz. O gün de söyledim, olaylar başka yöne çekilmek istenecektir. Buradan tekrar söylüyorum, bunun altını çizerek de söylüyorum. Bir maksatla filan söylemem. Demba Ba sezon sonu geldiği zaman bakacağımız bir oyuncu. Camiamızla özdeşlemiş bir oyuncu. Sevdiğimiz bir oyuncu. Göztepe'de çok iyi işler yapıyor. Allah işini gücünü rast getirsin. Konuyu alıp başka yerlere çekmeye çalışmak kimseye fayda getirmez. Benim bir söylemimde niyet belli. O niyetle de devam ediyorum ama birisi alıp bunu bir yerden bir yere götürmeye çalışmasın. Söyleyecek bir şey yok. Zaten yazılı da açıklama yaptım.'

Fikret OrmanBeşiktaşŞampiyon


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AVRUPA’NIN İSLAM DÜŞMANLIĞI KARNESİ

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“TANK HASAN” İĞNE DELİĞİNDEN GEÇTİ!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar