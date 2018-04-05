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Roma'da Cengiz Ünder'den kötü haber!

Cengiz Ünder'in sahalara dönüşü beklenenden uzun sürecek...

Spor / 05 Nisan 2018 Perşembe 21:52
Roma'da Cengiz Ünder'den kötü haber!

Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile oynanan çeyrek final ilk maçını sakatlığı dolayısıyla kaçıran Cengiz Ünder'den kötü haber geldi. Takımın önemli parçası olan milli futbolcunun ligdeki Fiorentina maçında ve Barça ile oynanacak çeyref final rövanş maçında forma giymeyeceği kaydedildi.

Cengiz Ünder'in büyük bir ihtimalle ligde Lazio ile oynanacak olan derbiye yetişeceği belirtildi. Genç yıldız, Türkiye A Milli Takım kampında sakatlık yaşamıştı.

Cengiz Ünder'in yokluğunda Barcelona karşısında etkili olamayan başkent temsilcisi Camp Nou'dan 4-1'lik yenilgiyle ayrıldı.

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