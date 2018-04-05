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Fatih Terim'den Ali Şen'e başsağlığı mesajı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe eski Başkanı Ali Şen’in eşi Benta Şen’in vefatından dolayı başsağlığı diledi.

Spor / 05 Nisan 2018 Perşembe 12:04
Fatih Terim'den Ali Şen'e başsağlığı mesajı

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün eski Başkanlarından Ali Şen'in eşi Benta Şen'in vefatından dolayı Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, basına açık gerçekleşen antrenmanda açıklamalarda bulundu. Ali Şen'in çok eski dostu olduğunu ve Benta Şen'in vefatından dolayı duyduğu üzüntüyü dile getiren Terim, “Kendisine şahsım ve ailem adına başsağlığı diliyorum. Ali ağabeye de Allah sabır versin. İnsanın tanıdığı, bildiği kişileri kaybetmesi çok kolay değil. Benta Hanım tanıdığım biriydi. Onun için çok üzgünüm. Tüm Şen ailesine başsağlığı diliyorum' dedi.

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