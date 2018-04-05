Beyaz Gazete Ana Sayfa

Ersan 'Double Double' yaptı, 76Ers yine kazandı

NBA'de Philadelphia 76ers, Ersan İlyasova'nın 13 sayı, 11 ribauntla oynadığı Detroit Pistons maçında, arka arkaya 12. galibiyetini aldı

Spor / 05 Nisan 2018 Perşembe 10:37
Ersan 'Double Double' yaptı, 76Ers yine kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers forması giyen Ersan İlyasova, takımının Detroit Pistons'ı 115-108 yendiği karşılaşmada 13 sayı, 11 ribauntla 'double double' yaptı.

NBA'e 6 maçla devam edildi. Son haftaların en formda takımı Philadelphia 76ers, Detroit Pistons deplasmanından 115-108 galip ayrıldı. Üst üste 12. maçını kazanan 76ers, 1990'dan bu yana en uzun galibiyet serisini yakaladı.

Pistons'ın yenilmesiyle Doğu Konfreransı'nda play-off bileti alan 8. ve son ekip, Milwaukee Bucks oldu.

76ers'ı galibiyete, 25 sayı, 6 asistle oynayan J.J. Redick, 16 sayı, 7 asist, 6 ribaunt üreten Ben Simmons, 19 sayı atan Marco Belinelli ve 13 sayı, 11 ribauntla 'double double' yapan Ersan İlyasova taşıdı.

Pistons'ta Anthony Tolliver 25 sayı, 5 ribaunt, Stanley Johnson 19 sayı, 5 ribaunt, Ish Smith 14 sayı, 12 asist ve Andre Drummond 13 sayı, 15 ribauntla mücadele etti.

- Doğu'nun zirvesindeki düelloun galibi Raptors

Doğu Konferansı'nın zirvesindeki Toronto Raptors, 2. sıradaki Boston Celtics'i 96-78 mağlup ederek liderlik için önemli avantaj elde etti.

Ev sahibi Raptors'ta DeMar DeRozan 16 sayı, Serge Ibaka 15 sayı, 6 ribaunt, Fred VanVleet 15 sayı ve Kyle Lowry 13 sayı, 5 ribaunt, 5 asist üretti.

Celtics'te Marcus Morris 21 sayı, 5 ribaunt ve Greg Monroe'nun 17 sayı, 8 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.

- Sonuçlar

Detroit Pistons-Philadelphia 76ers: 108-115

Orlando Magic-Dallas Mavericks: 105-100

Atlanta Hawks-Miami Heat: 86-115

Toronto Raptors-Boston Celtics: 96-78

New Orleans Pelicans-Memphis Grizzlies: 123-95

Los Angeles Lakers-San Antonio Spurs: 122-112 (uzatmada)

Ersan İlyasovaBoston CelticsDetroit PistonsToronto RaptorsMilwaukee Bucks


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AVRUPA’NIN İSLAM DÜŞMANLIĞI KARNESİ

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“TANK HASAN” İĞNE DELİĞİNDEN GEÇTİ!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar