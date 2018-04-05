Cenk Tosun ayın futbolcusu için aday

Everton Kulübü'nde forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun, İngiltere Premier Lig'de mart ayının oyuncusu adayları arasına girdi.



Ara transfer döneminde Beşiktaş'tan Everton'a giden Cenk, Premier Lig'in internet sitesinde yapılan mart ayının oyuncusu oylamasında yarışacak.



Adaylar arasında, mart ayında oynadığı 4 maçta 4 gol atan Cenk'in yanı sıra Son Heung-min (Tottenham), Romelu Lukaku (Manchester United), Muhammed Salah (Liverpool), David Silva (Manchester City) ve Chris Wood da (Burnley) bulunuyor.



Futbolseverler, 10 Nisan Salı günü TSİ 02.00'ye kadar oy kullanabilecek. Sonuç 13 Nisan'da açıklanacak.



