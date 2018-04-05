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Aybaba futbola portakalla başlamış

Cumhuriyet Üniversitesi öğrencileriyle bir araya gelen Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, imkansızlıklar yüzünden çocukluğunda portakalla futbol oynadığını söyledi.

Spor / 05 Nisan 2018 Perşembe 12:12
Aybaba futbola portakalla başlamış

Cumhuriyet Üniversitesi Yıldızeli Meslek Yüksekokulu Genç Girişimciler Kulübü'nün düzenlediği “Kariyer Günleri” programının konuğu Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba oldu. Düzenlenen programa, Yıldızeli Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Mehmet Demir, müdür yardımcıları, akademik personel ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Öğrencilere hitaben konuşan Aybaba, çocukluğunda imkansızlıklar nedeniyle top bulamadıkları için portakallarla top oynadıklarını söyledi.

Aybaba, imkansızlıkların başarısızlık için bahane edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Öğrencilerin futbol hayatı, antrenörlük dönemi ve Sivasspor ile ilgili sorularını cevaplayan Aybaba, “Her işimizi yaparken vatanımızı, milletimizi, dinimizi, ülkemizin insanlarını severek yaparsak başarımız da kendiliğinden gelecektir. En büyük başarıya milletçe kenetlenerek ulaşabiliriz” dedi.

Program sonunda Yıldızeli Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Mehmet Demir, Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba'ya plaket takdim ederken, Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba da Okul Müdürü Doç. Dr. Mehmet Demir'e Sivasspor forması hediye etti.

Okul MüdürüMehmet DemirGenç GirişimcilerCumhuriyet ÜniversitesiSamet Aybaba


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