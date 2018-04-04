Mohamed Salah rekora hazırlanıyor

Manchester United, Liverpool'un yıldız futbolcusu Mohamed Salah için teklif yapmaya hazırlanıyor.



Liverpool'un Mısırlı yıldızı Salah, bu sezon gösterdiği performansla futbolseverleri adeta büyülüyor.



44 MİLYON EUROYA LİVERPOOL'A TRANSFER OLDU



Yıldız futbolcu sezon başında Liverpool'a 44 milyon euroya transfer oldu ve Merseyside ekibiyle Premier Lig'de 29 gol attı.



Bu performansıyla değerine değer katan Salah için Real Madrid ve Manchester United birbiriyle yarışıyor.







MANU 230 MİLYON EUROYU GÖZDEN ÇIKARDI



Yüksek bonservis bedelleriyle Pogba, Lukaku ve Alexis Sanchez'i gibi isimleri kadrosuna katan Kırmızı Şeytanlar, bu kez de dudak uçuklatacak bir ücretle Liverpool'un kapsını çalacak.



Don Balon'un haberine göre; Manchester United, Liverpool'un yıldız oyuncusu Mohamed Salah için 230 milyon euroyu gözden çıkardı.