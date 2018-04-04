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Milano derbisinde gülen yok

Serie A'da Milan, sahasında Inter ile 0-0 berabere kaldı. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu 90 dakika sahada kaldı.

Spor / 04 Nisan 2018 Çarşamba 22:42
Milano derbisinde gülen yok

İtalya Serie A'da Milan ve Inter, Milano derbisinde kozlarını paylaştı. San Siro'da oynanan maç 0-0 eşitlikle sona erdi.

İki takım da net pozisyonlar bulurken Inter'in 38. dakikada Icardi ile bulduğu gol, Video Hakem Teknolojisi tarafından iptal edildi.

ICARDI, İKİ KEZ BOŞ KALEYE KAÇIRDI

Icardi, 56 ve 90+3. dakikalarda galibiyet golüne çok yaklaşırken iki pozisyonda da boş kaleye topu ağlara gönderemedi.

ÇALHANOĞLU, 90 DAKİKA SAHADA KALDI

Ev sahibi takımda forma giyen Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmaya ilk 11'de başlarken 90 dakika sahada kaldı

Bu sonucun ardından Inter, puanını 59'a çıkartıp 4. sırada yer aldı. Milan ise 51 puanla 6. sıradaki yerini korudu.

San SiroMilanMilanoHakan Çalhanoğluİtalya


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