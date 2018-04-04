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Liverpool 3-0 Manchester City maç özeti ve golleri (İZLE)

Liverpool, Manchester City'yi ezdi. Liverpool-Manchester City mücadelesinde gülen taraf Liverpool oldu.

Spor / 04 Nisan 2018 Çarşamba 23:40
Liverpool 3-0 Manchester City maç özeti ve golleri (İZLE)

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek finali bu gece muhteşem bir müsabakaya sahne oldu. Liverpool sahasında ağırladığı İngiltere Premier Lig lideri Manchester City'ye adeta bozguna uğrattı. Liverpool, Manchester City'yi ilk müsakabada 3-0'lık skor ile mağlup etmeyi başardı.

Liverpool-Manchester City maçı kaç kaç bitti?

Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final müsabakası kapsamında oynanan Liverpool, Manchester City mücadelesinden gülen taraf ev sahibi Liverpool oldu. Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi Liverpool henüz mücadelenin 12. dakikasında golcü oyuncusu Salah ile öne geçti. Kontrolü elinde bulunduran Liverpool 20. dakikada Chamberlain ve Sadio Mane'nin golleri ile durumu ilk yarıda 3-0'a getirdi.

Liverpool, Manchester City karşılaşmasının ikinci yarısı da büyük çekişmeye sahne olurken geride kalan dakikalarda gol sesi çıkmadı ve Liverpool ikili mücadelenin ilk ayağından avantajlı skor ile ayrılan taraf oldu.



Manchester City maçında sakatlanan Salah'ın durumu ciddi mi?
UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final müsabakası kapsamında oynanan Liverpool-Manchester City mücadelesinin 52. dakikasında Mısırlı Muhammed Salah sakatlık gerçidi ve oyun dışı kaldı. Yerini Hollandalı futbolcu Georginio Wijnaldum'a bıraktı. Mısırlı oyuncu Muhammed Salah'ın sakatlık durumu ilerleyen saatlerde netleşecek.

Manchester CityLiverpoolİngiltere Premier LigÇeyrek Final


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