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Galatasaraylı Gomis'ten inanılmaz getiri

Galatasaray, şimdiye kadar Gomis'in kazandırdığı maçlardan 37,7 milyon TL kazandı. Fransız golcü, 1 maç daha kazandırırsa, kulübün kendisine ödediği parayı çıkaracak.

Spor / 04 Nisan 2018 Çarşamba 14:42
Galatasaraylı Gomis'ten inanılmaz getiri

Gol krallığına emin adımlarla yürüyen Bafetimbi Gomis, kendisi için yapılan tüm masrafları karşılamak üzere... Sarı-Kırmızılılar, tecrübeli futbolcunun bonservisine 2.5 milyon Euro ödedi. Yıllık ücreti 3 milyon 350 bin Euro olan Fransız yıldıza, 2.5 milyon Euro da imza parası verildi. Bunlar alt alta geldiğinde, yaklaşık olarak 40 milyon TL gibi bir rakama karşılık geliyor.

GOL ATTIĞI MAÇLARDA 14 GALİBİYET

Ancak Gomis, Süper Lig'deki performansıyla bu paranın tamamını çıkaracak gibi görünüyor. 27 haftada 26 gole imza atan Bafetimbi Gomis'in skor ürettiği 16 maçta; Aslan 14 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi elde etti.



1 MAÇ DAHA KAZANDIRIRSA BEDAVAYA GELECEK

Cim Bom böylece TFF'den yaklaşık 37.7 milyon TL puan primi kazandı. Gomis de attığı gollerle bu puanların kazanılmasında başrol oynayan isimdi. TFF, ligde galibiyet başına 670 bin Dolar, yani 2.6 milyon TL ödeme yapıyor. Yani Gomis, Aslan'a bir maç daha kazandırırsa, tüm maliyetini kulüp kasasına geri koymuş olacak.

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