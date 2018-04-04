Dursun Özbek aday olacak iddiası

Kendi isteğiyle yapılan erken seçimi kaybeden Galatasaray'ın eski başkanı Dursun Özbek'in, mayıs ayındaki kongre için kulis çalışmalarına başladığı öne sürülmüştü.



Beyaz TV spor servisinden Sezgin Gelmez, iddiayı bir adım öne taşıyarak Özbek'in mayıs ayında yeniden aday olacağını iddia etti.



Gelmez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Özbek'in mayıs ayında yapılacak kongrede aday olma kararı aldığını ve bu kararı basın toplantısı ile açıklayacağı yazdı.





SON DAKİKA: GALATASARAY BAŞKANI DURSUN ÖZBEK MAYIS AYINDA YAPILACAK SEÇİMDE ADAY OLMA KARARI ALDI...

ÖZBEK, KARARINI YAPACAĞI BASIN TOPLANTISIYLA AÇIKLAYACAK... — sezgin gelmez (@SezginGelmez) 4 Nisan 2018