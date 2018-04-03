Beyaz Gazete Ana Sayfa

Bayern hata yapmadı!

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Bayern Münih deplasmanda Sevilla'yı 2-1 mağlup etti.

Spor / 03 Nisan 2018 Salı 23:58
Bayern hata yapmadı!

Çeyrek final ilk maçında İspanyol ekibi Sevilla, Alman temsilcisi Bayern Münih'i, Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda konuk etti.

Ev sahibi ekip 32. dakikada Pablo Sarabia'nın attığı golle 1-0 öne geçse de Bayern Münih 37. dakikada Jesus Navas'ın kendi kalesine attığı golle 1-1'lik beraberliği yakaladı. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıda etkili olan Alman ekibi, 68. dakikada Thiago Alcantara'nın attığı golle mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Beşiktaş'ı eleyerek çeyrek finale yükselen Bayern Münih, bu sonuçla yarı finale çıkma adına avantaj yakaladı.

Bu maçın rövanşı, 11 Nisan Çarşamba günü TSİ 21.45'te Almanya'nın Münih kentinde oynanacak.

.

AlmanyaKendi KalesineBayern MünihBeşiktaşYükselen


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AVRUPA’NIN İSLAM DÜŞMANLIĞI KARNESİ

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“TANK HASAN” İĞNE DELİĞİNDEN GEÇTİ!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar