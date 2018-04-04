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Barcelona, Roma'ya Şans Tanımadı: 4-1

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Barcelona, sahasında Roma’yı 4-1 mağlup etti.

Spor / 04 Nisan 2018 Çarşamba 23:38
Barcelona, Roma'ya Şans Tanımadı: 4-1

İspanyol devi Barcelona, Camp Nou’da İtalyan ekibi Roma’yı konuk etti. Barcelona, Rossi’nin 38. dakikada kendi kalesine attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda ev sahibi ekip, rakibi karşısında etkisini daha da artırdı. 55. dakikada Kostas Manolas’ın kendi kalesine attığı golle Barcelona farkı 2’ye çıkardı. 59. dakikada Gerard Pique skoru 3-0 getirdi. Roma 80. dakikada Dzeko’nun golüyle farkı yeniden 2’ye indirse de 87. dakikada Suarez maçın skorunu belirledi. 4-1

Öte yandan Roma’da forma giyen Cengiz Ünder, sakatlığından dolayı mücadele forma giyemedi.

BarcelonaFormaKendi KalesineCengiz Ünderİtalyan


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