3 Bant Bilardo Kupası sahibini buldu

Düzce Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, bilardo sporunun yeniden canlanması ve tercih edilen spor olması için turnuvalara büyük destek veriyor. Bu çerçevede, 3 Bant Bilardo Kupası düzenlendi.



2 gün süren bilardo turnuvasına Hendek, Ereğli, Karabük, Bolu ve Düzce'den olmak üzere 32 sporcunun katıldı.



Nefeslerin tutulduğu müsabakalar sonunda dereceye girenlere ödülleri verildi.



Finale kalan Kazım İlker Canbul, “Çevre illerden arkadaşlarımız katıldı.



Onları burada misafir etmekten mutluyuz. Bolu'dan katılan ve finale kalan arkadaşımız Cemal Varol buraya kadar çok iyi maçlar çıkardı ve onu tebrik ediyorum. Final maçını oynamadan ben misafirimize birincilik kupasının verilmesini istiyorum” dedi.



Canbul'un bu davranışı bilardoseverler tarafından büyük alkış aldı.



3 Bant Bilardo Kupası'nın sonunda Cemal Varol birinci, Kazım İlker Canbul ikinci, Murat Yörükoğlu ve Murat Yılmaz üçüncü oldu. Sporculara ödüllerini Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Tesisler Şube Müdür Vekili Ramazan Azın ile Bilardo İl Temsilcisi Fatih Kerim Öztürk takdim etti.