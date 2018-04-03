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Trabzonspor'da geçen sezona göre değişen yok

Geçen sezon ligin 27. haftasında 44 puanla 5. sırada yer alan bordomavililer, bu sezon ise söz konusu dönemi 42 puanla aynı sırada tamamladı Karadeniz ekibi, teknik direktör Rıza Çalımbay ile 1,73, Yanal ile 1,12 puan ortalaması ile maçlarını oynadı

Spor / 03 Nisan 2018 Salı 11:41
Trabzonspor'da geçen sezona göre değişen yok

Spor Toto Süper Lig'de haftayı deplasmanda Galatasaray karşısında aldığı 2-1'lik yenilgiyle kapayan Trabzonspor'da, geçen sezona benzer bir grafik ortaya koydu.

Geçen sezon ligin 27 haftalık bölümünde 13 galibiyet, 5 beraberlik, 9 mağlubiyet alarak 44 puan toplayan Karadeniz ekibi, 5. sırada yer aldı.

Bordo-mavililer, bu sezon ise aynı dönemde 11 galibiyet, 9 beraberlik, 7 mağlubiyetle 42 puan elde ederek yine haftayı 5. sırada tamamladı.

Trabzonspor, geçen sezondan 2 puan daha az toplarken lig sıralamasında ise aynı yerde yer alarak çok farklı bir tablo ortaya koymadı.

- Yanal ile 8 maç

Trabzonspor, sezona başladığı teknik direktör Ersun Yanal ile ligin ilk 8 haftalık döneminde 9 puan toplayarak 1,12 puan ortalamasında kalmıştı.

Karadeniz ekibi, Yanal ile ligde 8 maçta, 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşamıştı.

- Çalımbay ile 33 puan

Trabzonspor, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde 19 maçta 9 galibiyet, 6 beraberlik, 4 mağlubiyet alarak 33 puan elde etti.

Çalımbay ile 1,73 puan ortalamasıyla maçlarını oynayan Karadeniz ekibi, ligin 16. haftasında zirveye 5 puan yaklaşmasına karşın ligin ikinci yarısında kaybettiği puanlarla şampiyonluk yarışının uzağında kaldı.

Rıza ÇalımbayTrabzonsporTeknik DirektörSpor Toto Süper LigGalatasaray


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