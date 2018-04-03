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Real Madrid'den 3 gollü zafer

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçları bugün oynandı. Real Madrid deplasmanda karşılaştığı Juventus’u 3-0 mağlup ederek, büyük avantaj elde etti.

Spor / 03 Nisan 2018 Salı 23:53
Real Madrid'den 3 gollü zafer

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final’de ilk maçlar bugün oynandı. Real Madrid deplasmanda Juventus ile karşı karşıya gelirken, mücadeleyi FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetti.

Maça hızlı başlayan İspanyol devi Real Madrid henüz 3. dakikada Cristiano Ronaldo’nun golü ile 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlanırken 64. dakikada tekrar sahneye çıkan yıldız futbolcu Ronaldo şık bir röveşata ile skoru 2-0’a getirdi.

66. dakikada Paulo Dybala’nın ikinci sarıdan kırmızı kart ile oyundan atılması sonucu Juventus 10 kişi kaldı. Cristiano Ronaldo 3. golde ise asisti yapan isim oldu. Ronaldo’nun asistinde 72. dakikada Marcelo skoru tayin etti. (0-3)

Kırmızı KartCristiano RonaldoYıldız FutbolcuReal MadridCüneyt Çakır


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