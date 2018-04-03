Ligin ikinci yarısında oldukça formda bir görüntü sergileyen Mısırlı oyuncu, performansının yanı sıra skora verdiği katkıyla da takdir topluyor.



İsmi transfer gündeminden düşmeyen 23 yaşındaki oyuncu, teknik direktör Kemal Özdeş'in hücumda en çok güvendiği isimler arasında bulunuyor.



Kasımpaşa'nın sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor'u 2-0 yendiği karşılaşmada ağları 2 kez sarsan genç futbolcu, deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları müsabakada da takımının tek golünü kaydetti.



Son olarak deplasmanda Göztepe'yi 2-0 mağlup eden lacivert-beyazlıların 2. golüne adını yazdıran Mısırlı futbolcu, Beşiktaş'a 2-1 ve Kayserispor'a 3-2 kaybettikleri karşılaşmalarda da fileleri birer kez havalandırdı ve ligin ikinci yarısında 6. golüne ulaştı.



- İlk yarıda 3 gol atmıştı



Ligin ikinci yarısında skorer bir kimliğe bürünen Trezeguet, ilk yarıyı 3 golle tamamlamıştı.



Süper Lig'de forma giydiği ilk karşılaşma olan Aytemiz Alanyaspor maçında attığı golle takımının 3-1'lik galibiyetine katkı sağlayan Trezeguet, sahalarında Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldıkları mücadelede de bir kez fileleri havalandırmıştı.



Evkur Yeni Malatyaspor'u sahalarında 3-2 yendikleri maçta da bir gol atan Trezeguet, böylece ligin ilk yarısında 3 gol kaydetmişti.



- Takımının en skorer ismi



Trezeguet, Süper Lig'de geride kalan 27 haftada takımında en çok gol sevinci yaşayan isim oldu.



Mısırlı futbolcu, kanat oynamasının yanı sıra bu sezon rakip fileleri 9 kez havalandırmayı başardı.



Trezeguet'den sonra takımın en çok gol atan isimleri ise Samuel Eduok ile ligin ikinci yarısında takıma dahil olan Mbaye Diagne oldu.



Samuel Eduok, attığı 7 golle lacivert-beyazlılara katkı sağlarken, yeni transfer Diagne Kasımpaşa adına 6 kez fileleri sarstı.



- En golcü kanat



Trezeguet, bu sezon kaydettiği 9 golle Süper Lig'deki kanat oyuncuları içerisinde en golcü üç isimden biri oldu.



Bu kulvarda Mısırlı futbolcuya Beşiktaş'tan Ryan Babel ile Osmanlıspor'dan Serdar Gürler, eşlik etti.



- Özdeş en çok ona güveniyor



Kasımpaşa'nın teknik direktörü Kemal Özdeş, ligde geride kalan 27 haftada hücum oyuncuları arasında en çok Trezeguet'ye forma şansı tanıdı.



Tecrübeli teknik adam, Mısırlı futbolcuyu 27 maçın 25'inde sahaya sürdü ve 2 bin 121 dakika sahada tuttu.



Süper Lig'in 11. haftasında Bursaspor ile oynanan maçta gördüğü kırmızı kart sebebiyle Kardemir Karabükspor ve Atiker Konyaspor müsabakalarında cezalı duruma düşen genç oyuncu, bu müsabakalar dışında kalan tüm lig maçlarında forma giydi.



Kasımpaşa'nın hücum hattında Trezeguet dışında Bernard Mensah (1646), Jhon Murillo (1410), Samuel Eduok (1345), Mbaye Diagne (557) ve Fode Koita (350) bulunuyor.



