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Fenerbahçe'de sevinmeyen tek futbolcu

Fenerbahçe'nin Fransız futbolcusu Valbuena, Kayserispor karşısında atılan gollerde yedek kulübesinden çıkmadı.

Spor / 03 Nisan 2018 Salı 15:24
Fenerbahçe'de sevinmeyen tek futbolcu

Fenerbahçe'nin Kayserispor'u 5-0 gibi net bir skorla geçtiği karşılaşmada bu detay gözlerden kaçmadı.

Sarı-Lacivertli ekip ilk yarıda üst üste bulduğu gollerle skoru 3-0'a getirirken gol sevinci esnasında çarpıcı bir detay göze çarptı.




VALBUENA SEVİNÇ KARESİNDE YOK

Fenerbahçe teknik heyeti ve yedek kulübesi gol sevincini yaşarken, Valbuena, bu anlarda fotoğraflarda gözükmedi. Gollerde yerinden kalkmayan Fransız yıldız, mutsuz görüntüsüyle de dikkat çekti.

Valbuena maçın bitimiyle birlikte ise cep telefonuna sarıldı ve stadın hemen dışında bir görüşme yaptı. Fenerbahçe'de Aatıf'ın Osmanlıspor maçında cezalı duruma düşmesiyle birlikte Fransız yıldızın önümüzdeki hafta forma şansı bulup bulamayacağı ise merak konusu...


OsmanlısporFenerbahçeFormaKayserispor


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