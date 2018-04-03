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Erzurum 2026'ya resmen aday adayı

2026 yılında yapılacak Kış Olimpiyatları için aday adayı olan ülke ve şehirler komite tarafından resmi olarak duyuruldu. Erzurum 2026’ya resmen aday adayı.

Spor / 03 Nisan 2018 Salı 15:09
Erzurum 2026'ya resmen aday adayı

Türkiye'den Erzurum, Avusturya'dan Graz, Kanada'dan Calgary, İtalya'dan Milan Torino, Japonya'dan Sappora, İsveç'ten Stockholm ve İsviçre'den Sion ilan edildiler. Bu ülkeler ve şehirler önümüzdeki günlerde komitenin teknik heyeti tarafından tek tek incelenecek ve geniş kapsamlı bir değerlendirmeye tabi tutulacak.

Olimpiyat komitesi, Temmuz ayında yeni bir toplantı yapacak ve bu aday adayı ülkeleri iki ya da üçe indirecek. Yılsonunda ise o ülkeler arasında da yeni bir seçim yapılacak ve 2026'ya ev sahipliği yapacak ülke belirlenecek.

StockholmMilanToplantıSion


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