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Cüneyt Çakır İtalyanları çileden çıkardı!

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Juventus - Real Madrid maçını yöneten Cüneyt Çakır, maçta verdiği kararlarla İtalyanların tepkisini çekti.

Spor / 03 Nisan 2018 Salı 22:48
Cüneyt Çakır İtalyanları çileden çıkardı!

İlk yarıda İtalyan ekibinde forma giyen Bentancur'a gösterdiği sarı kartta SiyaH-beyazlı futbolculardan yoğun itiraz alan Çakır, 42. dakikada Juventus'un penaltı beklediği bir pozisyonda oyunu devam ettirmesinin ardından Juventus Stadyumu'nu dolduran 40 bine yakın İtalyan taraftarın tepkisini çekti.

Özellikle 42. dakikada Casemiro'nun içinde bulunduğu ve Juventus'un penaltı itirazı yaptığı pozisyonu devam ettirmesiyle tribünler Cüneyt Çakır'ın her kararına ıslıkla tepki gösterdi.

FormaJuventusCüneyt Çakırİtalyan


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