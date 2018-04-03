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Celta Vigo'da Emre Mor krizi

İspanyol ekibi Celta Vigo'da Teknik Direktör Juan Carlos Unzue, son 2 maçtır Emre Mor'u kadroya almayınca takımda kriz çıktı.

Spor / 03 Nisan 2018 Salı 15:34
Celta Vigo'da Emre Mor krizi

İspanya La Liga'da Celta Vigo forması giyen Emre Mor, takımının son iki maçında kadroya dahil edilmedi. İspanyol basını ise Emre Mor ile teknik direktör Juan Carlos Unzue arasında problem olduğunu iddia etti.

İspanyol Marca gazetesinin haberine göre Juan Carlos Unzue, sezon başında 13 milyon Euro'ya transfer edilen ve kulüp tarihinin en pahalı 2. transferi olan Emre Mor'un performansından hiç mutlu değil. Futbolcunun yeteri kadar iyi oynamadığını düşünen Unzue, son iki maçın kadrosuna genç yıldızı 'teknik kararlar' nedeniyle almadı.



BONSERVİS DEĞERİ DÜŞTÜ

Şubat ayında Celta Vigo'nun en iyi futbolcusu seçilen Emre Mor, ardından takıma girmekte zorluk çekmişti. İspanyol medyası da Milli futbolcunun değerinin sezon başına göre oldukça düştüğünü ve Celta'nın transferden ciddi zarar ettiğini belirtti. 13 milyon Euro'ya transfer edilen Emre'nin güncel değerinin 5 milyon Euro'ya kadar düştüğü kaydedildi.

Emre Mor, bu sezon Celta Vigo formasıyla La Liga'da 19 maça çıkarken bu maçların sadece 4'ünde ilk 11'de sahaya çıktı, 1 gol ve 2 asist kaydetti.

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