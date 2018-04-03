Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) yapılan sevkleri açıkladı:



'Gençlerbirliği Kulübü'nün 31.03.2018 tarihinde oynanan Evkur Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki ‘talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Yayın Talimatı'nın 14/2. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,



Gençlerbirliği Kulübü futbolcusu Stephane Sessegnon'un aynı müsabakadaki ‘talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Sportif Ekipman Talimatı'nın 6/3. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



Bursaspor Kulübü'nün 31.03.2018 tarihinde oynanan Antalyaspor - Bursaspor Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki ‘saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



Beşiktaş Kulübü'nün 31.03.2018 tarihinde oynanan Beşiktaş -Aytemiz Alanyaspor Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki ‘merdiven boşluklarının boş bırakılmaması' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



Teleset Mobilya Akhisarspor Kulübü'nün 01.04.2018 tarihinde oynanan Teleset Mobilya Akhisarspor-Medipol Başakşehir FK Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki ‘çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,



Teleset Mobilya Akhisarspor Kulübü futbolcusu Hugo Mıguel De Almeıda Costa Lopes'in aynı müsabakadaki ‘hakaretleri' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 02.04.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



Galatasaray Kulübü'nün 01.04.2018 tarihinde oynanan Galatasaray -Trabzonspor Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki ‘merdiven boşluklarının boş bırakılmaması' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



Trabzonspor Kulübü'nün 01.04.2018 tarihinde oynanan Galatasaray -Trabzonspor Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki ‘çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve ‘saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



Kayserispor Kulübü'nün 02.04.2018 tarihinde oynanan Kayserispor-Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki ‘çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve ‘saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



Fenerbahçe Kulübü'nün 02.04.2018 tarihinde oynanan Kayserispor-Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki ‘çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve ‘saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



Boluspor Kulübü'nün 31.03.2018 tarihinde oynanan Boluspor-Gaziantepspror Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki ‘çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



Grandmedıcal Manisaspor Kulübü'nün 01.04.2018 tarihinde oynanan Tetiş Yapı Elazığspor-Grandmedıcal Manisaspor Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki ‘talimatlara aykırı hareketleri' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi, Yayın Talimatı'nın 13/5-8 ve 14/2. maddesi ile 2017-2018 Sezonu TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü'nün Ek-2 5/a maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



İstanbulspor Kulübü'nün 01.04.2018 tarihinde oynanan İstanbulspor-Çaykur Rizespor Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki ‘çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,



İstanbulspor Kulübü futbolcusu Yalçın Kılınç'ın aynı müsabakadaki ‘sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 02.04.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



Çaykur Rizespor Kulübü'nün 01.04.2018 tarihinde oynanan İstanbulspor -Çaykur Rizespor Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki ‘çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



Denizlispor Kulübü'nün 01.04.2018 tarihinde oynanan Denizlispor-MKE Ankaragücü Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki ‘saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve ‘çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,



Denizlispor Kulübü atletik performans antrenörü Engin Yılmaz'ın aynı müsabakadaki ‘saldırıları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 03.04.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



MKE Ankaragücü Kulübü'nün 01.04.2018 tarihinde oynanan Denizlispor-MKE Ankaragücü Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki ‘saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve ‘çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,



MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner'in aynı müsabakadaki ‘saldırıları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 03.04.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,



MKE Ankaragücü Kulübü idarecisi Levent Yılmaz'ın aynı müsabakadaki ‘saldırısı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 03.04.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,



MKE Ankaragücü Kulübü idarecisi Murat Ağçabay'ın aynı müsabakadaki ‘saldırısı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 03.04.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,



MKE Ankaragücü Kulübü idarecisi Tuna Yılmaz'ın aynı müsabakadaki ‘sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 03.04.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,



MKE Ankaragücü Kulübü idarecisi Emrah Yıldız'ın aynı müsabakadaki ‘sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve ‘tedbire uymaması' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 50. maddesi uyarınca 02.04.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,



MKE Ankaragücü Kulübü antrenörü Osman Zeki Korkmaz'ın aynı müsabakadaki ‘hakareti' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca, ‘sportmenliğe aykırı hareketleri' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve ‘tedbire uymaması' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 50. maddesi uyarınca 02.04.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,



MKE Ankaragücü Kulübü görevlisi Kemal Çorum'un aynı müsabakadaki ‘saldırısı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 03.04.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,



MKE Ankaragücü Kulübü görevlisi Burhan Cabir Uzun'un aynı müsabakadaki ‘saldırısı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 03.04.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,



MKE Ankaragücü Kulübü atletik performans uzmanı Gökhan Kandemir'in aynı müsabakadaki ‘hakareti' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 02.04.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,



MKE Ankaragücü Kulübü futbolcusu Alihan Kubalas'ın aynı müsabakadaki ‘sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 02.04.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.'