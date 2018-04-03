Alex: 'Altınordu'ya kurdukları felsefeden dolayı teşekkür ederim'

Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Brezilyalı futbolcu Alex De Souza, başlama vuruşunu yapacağı ve Altınordu tarafından 12 yaş altı futbol takımlarının katılımıyla düzenlenen İzmir Kupası'nın tanıtım toplantısına katıldı.



Çırağan Sarayı'nda düzenlenen toplantıda Alex'in yanı sıra Altınordu Kulübü Başkan Vekili Barış Orhunbilge ve Petrol Ofisi Yönetici Ortağı Mehmet Abbasoğlu da hazır bulundu.



Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederek konuşmasına başlayan Alex, 'Türkiye'ye gelmeden önce Altınordu Kulübü hakkında fikrim vardı. Galatasaray maçı için buraya geldiğimde kendileriyle oturduğumuzda biraz daha tanıma ve mutlu olma fırsatına eriştim. Altınordu'ya kurdukları felsefeden, projeden dolayı teşekkür etmek istiyorum. Gelecekte meyvelerinizi alacağınız projeye gönül vermek kolay değildir' şeklinde konuştu.



Brezliyalı oyuncu, oğlu Felipe'nin de futbol aşığı bir çocuk olduğunu sözlerine ekleyerek, şunları söyledi:



'Felipe futbola ve futbol topuna aşık bir çocuk. İlerleyen zamanlarda onu hep futbol oynarken göreceğimizi düşünüyorum. Profesyonel futbolcu olur mu hayat onu nasıl yönlendirir bilmiyorum ama onu futbol topuyla göreceğimiz kesin.'



Altınordu Kulübü Başkan Vekili Barış Orhunbilge ise bu organizasyonu 5. kez düzenlendikleri için mutlu olduklarını ve her zaman bu toprakların çocuklarına güvenmeye devam edeceklerini belirtti.



Petrol Ofisi Yönetici Ortağı Mehmet Abbasoğlu da Altınordu ile kar amacı gütmeyen bir yol arkadaşlığı içinde bulunduklarını dile getirdi.



Bu yıl 5.'si düzenlenecek ve 21 ülkeden 56 takımın katılacağı turnuvada, 10'u Süper Lig ekiplerinden olmak üzere toplam 22 kulübün 12 yaş altı takımları Türkiye'yi temsil edecek. 12 Yaş Altı İzmir Kupası'nın açılış töreni 6 Nisan Cuma günü yapılacak.



Alex, konuşmasının ardından Altınordu Kulübü'nün altyapısında oynayan 4 genç futbolcunun sorularını yanıtladı.