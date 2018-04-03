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Ahmet Çakar'dan olay Fenerbahçe iddiası

Beyaz Tv’de ekrana gelen Derin Futbol programına Ahmet Çakar’ın iddiası damga vurdu.

Spor / 03 Nisan 2018 Salı 00:09
Ahmet Çakar'dan olay Fenerbahçe iddiası
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Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar Galatasaray'ın UEFA'dan 1 yıl men cezası alabileceğini ve bu durumda Fenerbahçe'nin önümüzdeki yıl Şampiyonlar Ligi'ne gidebileceğini açıkladı.

F.BAHÇE ŞAMPİYNLAR LİGİ'NE KATILIR'

Çakar şu ifadeleri kullandı;

'Galatasaray, UEFA'dan men cezası aldığında Fenerbahçe 2. olursa direkt Şampiyonlar Ligi'ne gider. Ben Fenerbahçe'nin kalan maçlarında puan kaybedeceğini düşünmüyorum. Fenerbahçe önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde olur.'

‘G.SARAY MEN CEZASI ALMAYACAK'

Yorumcu Sinan Engin ise kendine gelen duyumlardan hareketle Galatasaray'ın UEFA'dan men cezası almayacağını ve bu nedenle Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyeceğini açıkladı.

FenerbahçeFutbol YorumcusuAhmet ÇakarSinan Engin


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