Şampiyonlar Liginde çeyrek final heyecanı

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan çeyrek final maçlarıyla devam edecek. Yarın ve 4 Nisan Çarşamba günü oynanacak ilk maçların rövanşları ise 10-11 Nisan’da yapılacak.



Aynı zamanda bu turda yarın Juventus ile Real Madrid arasında oynanacak mücadelede Türk hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak.



Devler Ligi’nde çeyrek final ilk maçlarının programı şu şekilde:



Yarın



21.45 Juventus-Real Madrid



21.45 Sevilla Real Madrid



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4 Nisan Çarşamba



21.45 Liverpool-Manchester City



21.45 Barcelona-Roma



