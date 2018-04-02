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Şampiyonlar Liginde çeyrek final heyecanı

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final maçları yarın oynanacak Juventus-Real Madrid ve Sevilla-Bayern Münih karşılaşmalarıyla başlayacak.

Spor / 02 Nisan 2018 Pazartesi 11:19
Şampiyonlar Liginde çeyrek final heyecanı

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan çeyrek final maçlarıyla devam edecek. Yarın ve 4 Nisan Çarşamba günü oynanacak ilk maçların rövanşları ise 10-11 Nisan’da yapılacak.

Aynı zamanda bu turda yarın Juventus ile Real Madrid arasında oynanacak mücadelede Türk hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak.

Devler Ligi’nde çeyrek final ilk maçlarının programı şu şekilde:

Yarın

21.45 Juventus-Real Madrid

21.45 Sevilla Real Madrid

...

4 Nisan Çarşamba

21.45 Liverpool-Manchester City

21.45 Barcelona-Roma

SevillaJuventusReal MadridCüneyt ÇakırÇeyrek Final


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