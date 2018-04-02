Kocaman'dan Yıldırım cevabı! Seçim sonrası...

Kalan maçları mutlaka kazanmaları gerektiğini belirten tecrübeli hoca, "Bugünkü önemli fark, bulduğumuz pozisyonları gole çevirme oranımızın yüksek olmasıydı. Puan olarak geride kalmamızın getirdiği bir kaygı vardı. Takım beklentimin çok üstünde bir reaksiyon gösterdi. Şimdi yapacağımız tek şey var, kalan maçları kazanmak. Üstümüzde bulunan takımların daha fazla birlik olduğunu görüyoruz. Birbirleri arasında oynayacakları maçlar ise handikapları olacaktır." dedi.



Aziz Yıldırım'ın, 'Seçilirsem, Aykut Hoca ile devam edeceğim' demeciyle ilgili soruya Kocaman: "Şu an zihnimde bir şey yok. Şu 7 maçı kazanalım, sonrasını değerlendiririz." diye cevapladı.