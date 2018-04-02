Beyaz Gazete Ana Sayfa

Kocaman'dan Yıldırım cevabı! Seçim sonrası...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Kayserispor maçı sonrası konuştu.

Spor / 02 Nisan 2018 Pazartesi 23:29
Kocaman'dan Yıldırım cevabı! Seçim sonrası...

Kalan maçları mutlaka kazanmaları gerektiğini belirten tecrübeli hoca, "Bugünkü önemli fark, bulduğumuz pozisyonları gole çevirme oranımızın yüksek olmasıydı. Puan olarak geride kalmamızın getirdiği bir kaygı vardı. Takım beklentimin çok üstünde bir reaksiyon gösterdi. Şimdi yapacağımız tek şey var, kalan maçları kazanmak. Üstümüzde bulunan takımların daha fazla birlik olduğunu görüyoruz. Birbirleri arasında oynayacakları maçlar ise handikapları olacaktır." dedi.

Aziz Yıldırım'ın, 'Seçilirsem, Aykut Hoca ile devam edeceğim' demeciyle ilgili soruya Kocaman: "Şu an zihnimde bir şey yok. Şu 7 maçı kazanalım, sonrasını değerlendiririz." diye cevapladı.


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AVRUPA’NIN İSLAM DÜŞMANLIĞI KARNESİ

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“TANK HASAN” İĞNE DELİĞİNDEN GEÇTİ!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar