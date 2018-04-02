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Kayserispor - Fenerbahçe maçına doğru

Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta heyecanı Kayserispor Fenerbahçe maçı ile sona eriyor.

Spor / 02 Nisan 2018 Pazartesi 18:34
Kayserispor - Fenerbahçe maçına doğru

Spor Toto Süper Lig'de 27. haftanın kapanış maçında Kayserispor, Fenerbahçe'yi konuk ediyor.

Galatasaray, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş'ın üç puan çıkardığı haftada hata yapmak istemeyen Fenerbahçe'nin puan kaybına tahammülü yok. Topladığı 48 puanla 4. sırada yer alan Fenerbahçe kaybetmesi halinde zirvenin 9, beraberlik halinde ise 8 puan gerisine düşecek. Sezonun flaş ekiplerinden Kayserispor ise 41 puanla 6. sırada yer alıyor. Marius Sumudica'nın öğrencileri kazanırsa 44 puanla 5. sıraya yerleşecek ve Avrupa umutlarını canlı tutacak.

Zorlu karşılaşmanın canlı anlatımı dakika dakika bu safada...

MAÇTAN DAKİKALAR

STAT: Kadir Has
HAKEM: Ümit Öztürk
SAAT: 20.00

KAYSERİSPOR: Vedat, Lopes, Kana Bıyık, Kucher, Atila, Şamil, Badji, Deniz Türüç, Kravets, Mendes, Umut.

FENERBAHÇE: Volkan, Isla, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Dirar, Giuliano, Aatif, Fernandao


FenerbahçeKayserispor


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