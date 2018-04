Kayserispor - Fenerbahçe (CANLI ANLATIM)

Spor Toto Süper Lig'de 27. haftanın kapanış maçında Kayserispor, Fenerbahçe'yi konuk ediyor.



Galatasaray, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş'ın üç puan çıkardığı haftada hata yapmak istemeyen Fenerbahçe'nin puan kaybına tahammülü yok. Topladığı 48 puanla 4. sırada yer alan Fenerbahçe kaybetmesi halinde zirvenin 9, beraberlik halinde ise 8 puan gerisine düşecek. Sezonun flaş ekiplerinden Kayserispor ise 41 puanla 6. sırada yer alıyor. Marius Sumudica'nın öğrencileri kazanırsa 44 puanla 5. sıraya yerleşecek ve Avrupa umutlarını canlı tutacak.



Zorlu karşılaşmanın canlı anlatımı dakika dakika bu safada...



Kayserispor 0 - 2 Fenerbahçe



10' Evet sevgili izleyiciler, şimdi Deniz Turuc, sahanın sağ tarafından köşe atışını kullanacak.

9' Kadir Has Stadium stadında, Ryan Mendes sahanın sol köşe gönderinden korner atışı kullanacak.

8' Mehmet Topal asist yaptı.

8' Ve gol geldi... FENERBAHÇE rakibi karşısında golü Roberto Soldadoile buldu.

5' KAYSERİSPOR takımı golü bulabilirdi ama Deniz Turuc çektiği şut çerçeveyi bulmadı.

1' Kadir Has Stadium stadında başlama düdüğü çaldı ve mücadele başladı.



STAT: Kadir Has

HAKEM: Ümit Öztürk

SAAT: 20.00



KAYSERİSPOR: Vedat, Lopes, Kana Bıyık, Kucher, Atila, Şamil, Badji, Deniz Türüç, Kravets, Mendes, Umut.



FENERBAHÇE: Volkan, Isla, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Dirar, Giuliano, Aatif, Fernandao