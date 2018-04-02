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Hedefi yeniden NBA mi ?

Jan Vesely, Fenerbahçe’ye ilk geldiğinde hedefinin işleri yeniden rayına oturtup NBA’e gitmek olduğunu belirterek, "Eşim ve ben burada çok mutluyuz. Şu an bu şekilde devam ediyorum. Daha buradayım” dedi.

Spor / 02 Nisan 2018 Pazartesi 14:08
Hedefi yeniden NBA mi ?

Jan Vesely, sarı-lacivertli kulübün dergisine açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe’ye ilk geldiğinde hedefinin işleri yeniden rayına oturtup NBA’e gitmek olduğunu belirten Vesely, “2 yılın sonunda henüz buna hazır olmadığımı gördüm ve burada da çok mutluydum. Tekrardan bir kontrata daha imza attım ve şu an 4. yılımdayım. Burayı gerçekten çok seviyorum. Takımı, ülkeyi, insanları, şehri…Eşim ve ben burada çok mutluyuz. Buraya müthiş derecede alıştım. Şikayet edebileceğimiz hiçbir şey yok. Şu an bu şekilde devam ediyorum. Daha buradayım” diye konuştu.

“HEDEFİMİZ TÜM KUPALARI KAZANMAK”

Vesely, şu anda takım olarak çok iyi durumda olduklarını vurgulayarak, “Bugünlere gelene kadar çok şey yapıldı. Asıl sezon bundan sonra başlıyor. Play offlar’da her şey sıfırdan Takımın ne kadar iyi oynadığı ve tamamen ne istediği önemli. Geçen yılki Avrupa Şampiyonluğumuzu 4 yılda elde ettik. Hedefimiz yine bütün kupaları almak. Sezon içinde Türkiye Kupası’nı alamadık ama önümüzdeki diğer iki kupayı almayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

“EUROLEAGUE ŞAMPİYONLUĞU İNANILMAZDI”

Euroleague şampiyonluğu ile ilgili konuşan yıldız basketbolcu, “İnanılmazdı ve hala inanamıyorum. Düşündükçe çok mutlu oluyorum. Fenerbahçe ve Türkiye’ye Avrupa’nın bir numaralı kupasını getirebilmek gerçekten çok özel. Salondaki atmosferi asla unutamam. Sonraki kutlamalar da, hepsi aklımda. Çok güzel ve inanılmaz tecrübeydi” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe


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