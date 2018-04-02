Galatasaray kulübünden skorbord mesajı açıklaması

Trabzonspor Kulübünün ve bordo-mavili camianın tepkisine neden olan mesajla ilgili olarak sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 'Trabzonspor müsabakası sonrası kupalarla ilgili yanlış anlaşılmalara neden olan skorbord tanıtım görseli ile ilgili yapılan inceleme ve alınan savunmalar sonucunda, tanıtımın rakip takım ya da camiaları küçük düşürme hedefi olmadan stadımızdaki ilk maçta yayınlanmak üzere öngörülmüş bir çalışma olduğu tespit edilmiştir.' denildi.



Bu yayını hazırlayan ilgililerin, daha dikkatli olmaları konusunda uyarıldığı vurgulanırken, 'Türk sporunda centilmenliği öne alan 'Rakibe saygı-Kendine saygı' prensibiyle hareket eden Galatasaray camiası, kendine ve rakip takımlara karşı her zaman saygılıdır. En büyük ve en değerli varlığımız taraftarımız, teknik, idari, profesyonel kadrolarımız ile bütünlük ve beraberlik içinde, hak ettiğimiz şampiyonluk yürüyüşlerimiz ilelebet devam edecektir.' ifadeleri kullanıldı.