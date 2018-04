Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım: Alex'i bu kadar büyütmeyin

Kayseri'de bir söyleşiye katılan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, okul girişinde yöneticiler ve öğrenciler tarafından karşılandı. Daha sonra okulun konferans salonuna geçen Yıldırım, burada öğrencilere seslenerek, 'Ömür çabuk geçiyor. Ama bizlerin sizlerden beklediği geleceğin Türkiye'sinde önemli yerlerde yer alması ve Türkiye'yi idare etmenizdir' ifadelerini kullandı.



Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, aynı zamanda gelen soruları da yanıtladı. 4. yıldızın takılamadığı takdirde takım ve teknik direktörde değişiklik olup olmayacağı sorusuna Yıldırım, “Önümüzde biliyorsunuz bir başkanlık seçimi var. Bu seçimden sonra başkan olacak kişi buna karar verecektir. Ama benim şahsımla ilgili sorulduysa bu soru, benim böyle bir düşüncem yok. Yalnız takviye yapmak şart, her zaman takviye yapılır. Biz de gereken takviyeyi yapacağız' diye cevap verdi.



'DEVLET KURUMLARINA BAĞLI TAKIMLARIN LİGDEN ÇEKİLMESİ LAZIM'



'Yabancı oyuncuların kısıtlanması, genç ve yerli oyuncuların daha çok ortaya çıkmasının Türk futbolu için gerekli mi?' sorusuna Başkan Aziz Yıldırım, şu şekilde cevap verdi:



'Sosyal medyada her yazılan şeye inanmayın. Türk sporunun yeniden yapılanması gerekir. Bütün belediye takımları, Adaletspor, İSKİ Spor gibi isimleri olan devlet kurumlarına bağlı takımların ligden çekilmesi lazım. Yalnız gençlik spor ve Sportif A.Ş. olarak kurulmuş olan kulüplerin kalması lazım. Ondan sonra da bütün amatör liglere önem vermek lazım. Bölgesel ve amatör ligler ayağa kaldırılmalı, buralara yatırım yapılmalı. Daha sonra yabancı oyuncuların azaltılması gerekiyorsa onu yapmak lazım. Şu anda bizde yerli oyuncunun az olmasından dolayı yabancı oyuncuya ihtiyaç duyuyoruz. Ama şunu kabul edersek; hepimiz şampiyon olacağız diye tutturmazsak, alttan gençleri yetiştirmeye başlarsak, bunu da Türkiye çapına yayarsak o zaman gelecekte bizim Türk gençleri daha çok yer alırlar. Ama bu sistemle bunun hiçbir zaman olmayacağını da söylemek isterim.'



Video hakem sisteminin uygulanmasında fayda olacağını da sözlerine ekleyen Yıldırım, “En azından bu kadar hata olmaz, bazı yapılan hatalar da düzeltilebilir diye düşünüyorum' şeklinde konuştu.



'50 BİN KİŞİ ALEX'İ YUHALADI, BİR TEK BEN AYAĞA KALKTIM ALKIŞLADIM'



Alex'in takımdan nasıl ayrıldığı konusuna da açıklık getiren Yıldırım, Brezilyalı oyuncunun geldiği ilk yıllarda faydalı olduğunu, daha sonra ise sıkıntılar yaşandığını belirtti.



Yaklaşık 50 bin kişinin stadyumda Alex'i yuhaladığını, sadece ayağa kalkarak alkışlayanın bir tek kendisi olduğunu sözlerine ekleyen Aziz Yıldırım, Alex'in Hertha Berlin'e gitmek istediğini ancak daha fazla ücret ödeyerek kendisini takımda tuttuklarını da söyledi.



Başkan Yıldırım, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:



'Türkiye Alex'i tanımazken, biz Alex'i menajeriyle konuşarak o zaman Nobre'yi aldık. Nobre'yi alırken de Alex'in pazarlığını yaptık. Eşinin doğumu nedeniyle 6 ay sonra gelebileceğini söyledi ve biz o tarihte kendisiyle anlaşma yaptık. Bazı insanlar yazılar yazdı, ‘Alex Türkiye'ye gelmez, insanları kandırıyorsunuz' diye. Ama sonra Alex Türkiye'ye geldi. İlk başta gayet faydalıydı, faydalı oyunlar ve maçlar oynadı. Belli bir noktadan sonra sıkıntılar yaşandı ve büyükleriniz tarafından statta yuhalandı. 50 bin kişiye yakın sizin gibi Fenerbahçeli olan taraftar tarafından yuhalandı, bir tek Aziz Yıldırım ayağa kalktı ve alkışladı. Sonra kendisi Hertha Berlin'e transfer olmak ve gitmek istedi. Mahmut bey, Ali Yıldırım, Murat Özaydınlı ve birkaç arkadaş onunla, menajeriyle görüşmeler yaparak sezon sonunda Hertha Berlin'den alacağı ücretten daha fazla ücret vererek Fenerbahçe'de kalmasını sağladılar.'



Mevcut durumda futbol takımının oynadığı oyundan memnun olup olmadığının sorulması üzerine de Yıldırım, 'Bu sene iyi maçlar da oynadık, kötü maçlar da oynadık. Bundan dolayı bazen memnunuz bazen değiliz' diye konuştu.



'AYKUT HOCA KENDİSİYLE ÇALIŞAMAYACAĞINI SÖYLEDİ'



Seçim hakkı kullanılırken daima kulübü temsil edene karşı, onu korumak amacıyla gerekli olan tedbirlerin alındığını sözlerine ekleyen Başkan Yıldırım, 'Aykut Kocaman teknik direktör oldu, başımıza 3 Temmuz olayı geldi. Yokken arada sürtüşmeler oldu. Aykut hoca kendi sistemine uymadığı için bazen oynatmadı, bazen oynattı. Biz Metris'ten geldikten sonra bu soğukluğu gördük. Bir gün Kasımpaşa ile oynarken Alex, ilk 11'de olduğu halde iyi oynamadı diye hocası tarafından dışarı çıkartıldı. O da hocaya karşı tavır koyduğu için Teknik Direktör Aykut Kocaman kendisiyle çalışamayacağını ifade etti.



Bunun üzerine ertesi gün Alex kulübe geldi, konuştuk, ‘ne yapacağız' diye. ‘Ne istiyorsun' diye sorduğumda, ‘Memleketime gitmek istiyorum' dedi.



Biz de kendisinin ne alacağı varsa ödedik ve memleketin gönderdik. Burada birisi teknik direktör, bizim sorumlumuz; öteki kulübe hizmet eden bir sporcu. Burada seçim hakkı kullanılırken daima kulübü temsil edene karşı, onu korumak amacıyla gerekli olan tedbirleri alırsınız. Biz de öyle yaptık, Aykut hocayı tuttuk, Alex'i gönderdik. Alex'i göndermeseydik antrenmana alınmayacaktı, her gün problemler yaşayacaktık ve Fenerbahçe'nin üzerinde büyük bir kaos olacaktı. Alex gittikten sonra unutmayın ki Fenerbahçe UEFA'da son 4'e kaldı. Alex yoktu' dedi.



'ALEX'İ BU KADAR BÜYÜTMEYİN'



Alex'in şu ana kadar herhangi bir takım çalıştırmadığını, bir yerde sportif direktör olmadığını, Fenerbahçe'den adına çok şarkılar söylenen insanların gelip gittiğini aktaran Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:



'Bizde kaide ve genel düşüncemiz daima kulübe yardım eden ve yanında olan insanları korumaktır. Biz de o şekilde davrandık, Alex'i bu kadar büyütmeyin. Eğer o kadar büyük olsaydı şu ana kadar bir takım çalıştırırdı, bir yerde sportif direktör olurdu. Bu kulüpten Can'lar, Lefter'ler şarkıların söylendiği insanlar gelip gitmiştir. Bizler de gelip geçiciyiz. Ama önümüzdeki günlerde Alex gibi iyi oyuncular transfer etme mecburiyetimiz var. Onu da yapacağız.'



Öte yandan Aziz Yıldırım, Galatasaraylı bir öğrencinin şampiyonluğa en yakın takımı sorması üzerine gülerek, 'Fenerbahçe' yanıtını verdi.



Başkan Yıldırım ve beraberindekiler daha sonra okulu gezerek bilgiler aldı.