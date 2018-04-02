Çıkan olaylarda kim hedef alındı?

Süper Lig'in 27. haftasında lider Galatasaray sahasında Trabzonspor'u 2-1 ile geçerken maçta bazı olaylar çıktı.



Maç öncesi iki takımın taraftarları birbirine girerken, maç esnasından Galatasaray taraftarının 'Şikeci Trabzonspor' diye bağırması tepki çekti.



'OPERASYON ABDURRAHİM ALBAYRAK'A YAPILDI'



Beyaz Futbol yorumcusu Ahmet Çakar bu olaylarla ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya attı.



Çakar, yaşanların arkasında Dursun Özbek yandaşlarının olabileceğini söylerken 'Dün genel kurulda Galatasaray'ın büyük abilerinin Dursun Özbek'e derin dalmalarının ardından, bütün faturayı Abdurrahim Albayrak'a kesmek. Dursun Özbek'e yakın bir bölüm 'Şikeci Trabzon' derken asla 2010-2011 sezonunu değil, geçen yıl Rize'nin ligden düşürülmesinde Trabzon'u sorumlu tutup, Abdurrahim Albayrak'ı da kötü kişi yaparak, bir taşla 5 kuş vuracaklar. Operasyon Galatasaray'ın derinliklerinde genel kurulda çıkan hırdan dolayı Abdurrahim Albayrak'ı okkanın altına atmak için yapıldı.' ifadelerini kullandı.



