'Ankaragücü'ne kim küfür ederse gereken cezayı keseriz'

Spor Toto 1. Lig'in 29. hafta karşılaşmasında Denizlispor sahasında MKE Ankaragücü ile karşı karşıya geldi.



Maçın ilk devresinin uzatma dakikalarında MKE Ankaragücülü Alihan Kubalas rakibine yaptığı faul sonrası gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart ile oyun dışı kaldı. Kırmızı kart sonrası protokol tribünü bir anda karıştı.



İki takımın yöneticileri tribünde bir birlerine girdi. Kargaşa esnasında Denizlispor Başkan Yardımcısı Taner Atilla aldığı yumruk darbeleri ile yaralandı. Kavga sonrası yüzünde darp oluşan Atilla 112 Acil servis ambulansında yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.Olayları tribüne giren çevik kuvvet ekipleri yatıştırarak tarafları ayırdı.







“BİR İNSANIN BİR İNSANA SALDIRMASI KADAR ÇAĞ DIŞI BİR OLAY OLAMAZ”



Maç sonrası açıklamalarda bulunan Denizlispor Teknik Sorumlusu Hamit Cihan, yaşananları çağ dışı olarak nitelendirerek şunları söyledi:



“Çok üzücü olaylar, Türk futboluna, insanına ve insanlığa yakışmayacak olaylar. İnanılmaz üzücü şeyler. Kim haklı, kim haksız? İnanın aramaya gerek yok. Bir insanın bir insana saldırması kadar çağ dışı bir olay olamaz.”



Diğer yandan, kırmızı kartın ardından yaşanan itiraz ve gerginlik sonrası sahaya atlayan bir taraftarda polis tarafından gözaltına alındı.



Mehmet Yiğiner'den Maç Çıkışı Açıklama!



TFF 1. Lig'de bugün oynanan Denizlispor – MKE Ankaragücü mücadelesinde yaşanan olaylar maçın önüne geçti.

Protokol tribününde yaşanan ve aralarında yöneticilerinde bulunduğu arbede de Denizlispor Asbaşkanı Taner Atilla ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Maç sonu MKE Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner ise şunları kaydetti:



“Bizi köşeye Denizlispor taraftarlarının yanına oturttular. Onlarda gergin ortamda bizim üzerimize geldi. Bizde gerekli cevabı verdik. Sonrasında yöneticiler üzerimize geldi. Onlarda alacağını aldı. Ankaragücü'ne kim küfrederse cevabını veririz. Onlarda cevabını aldı. 4-5 kişi hastanelik oldu. Adamlar, hakeminden tribününe kadar her şeyi kurgulamış. Sahadaki hakemden tribündeki olaylara kadar her şey planlanmış oyun.”







