Son sözü Ronaldo söyledi! Real Madrid mucizeye izin vermedi

Şampiyonlar Ligi çeyrek final turu rövanş maçında Real Madrid ile Juventus karşı karşıya geldi. Real Madrid - Juventus maçını canlı izleyemeyenler tarihi bir anı kaçırdı.



Şampiyonlar Ligi çeyrek final turu rövanş maçında Real Madrid ile Juventus karşı karşıya geldi. Juventus'un 90. dakikada 3-0 önde girdiği maçta herkes uzatmaları beklerken, maçın hakemi Michael Oliver 90. dakikada Real Madrid lehine penaltı kararı verdi.







Bu kararın ardından Juventus futbolcuları adeta çılgına döndü. Juventus kalecisi Buffon kırmızı kart görürken, İtalyan kaleci kırmızı kart sonrasında çok sinirlendi. Takım arkadaşları Buffon'u sakinleştirmeye çalışırken İtalyan kaleci soyunma odasına gitti. Juventus futbolcuları ise kararın ardından hem Ronaldo, hem de maçın hakemi Michael Oliver'a uzun süre itiraz etti. İtalyan futbolcular penaltı atışının gerçekleşeceği penaltı noktasının üzerini yaklaşık 7 kişiyle işgal ederek atışın kullanılmasını erteledi. Bu esnada Buffon kırmızı kart gördüğü için Juventus'ta Szczesny oyuna girdi.



Real Madrid - Juventus maçının 90+7. dakikasında penaltıdan topu ağlara gönderen Cristiano Ronaldo, skoru 3-1'e getirdi ve böylelikle bu sonuçla Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselen taraf oldu.



Juventus resmi twitter hesabı ise maçın ardından 'Gururlu' mesajı altında bir paylaşımda bulundu.





