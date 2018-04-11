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Terim, F.Bahçe tezahüratını duyunca.

Galatasaray - Venezia maçını salonda kızıyla birlikte izleyen Fatih Terim, "Ayağa kalkmaya Fenerli olsun." tezahüratı yapılınca bir süre müsabakayı ayakta takip etti.

Spor / 11 Nisan 2018 Çarşamba 22:54
Terim, F.Bahçe tezahüratını duyunca.

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası finali ilk maçında İtalyan ekibi Reyer'i konuk eden Galatasaray'a, büyük destek vardı. G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, kızı Merve Terim Çetin, Galatasaray Odeabank Koçu Oktay Mahmuti'nin yanı sıra, kaleci Fernando Muslera da karşılaşmayı eşiyle birlikte tribünden takip etti.

G.Saray, İtalyan ekibi Reyer'i farklı mağlup ederken, sarı-kırmızılı taraftarlar takıma tezahüratlarıyla büyük destek verdi.

Taraftarlar bir süre, "Ayağa kalkmayan Fenerli olsun." diye bağırınca Fatih Terim de kısa süreliğine karşılaşmayı ayakta takip etti.

Avrupa KupasıOktay MahmutiFatih TerimGalatasarayFernando Muslera


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