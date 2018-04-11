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Roma'nın Barcelona zaferi İtalyan basınında

Roma’nın UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Barcelona’yı 4-1’lik mağlubiyetin rövanşında 3-0 yenerek elemesi İtalyan basınının manşetlerinde geniş yer aldı. İtalyanlar, 3. golün asistini yapan milli futbolcu Cengiz Ünder’in performansına 10 üzerinden 10 puan verdi.

Spor / 11 Nisan 2018 Çarşamba 13:16
Roma'nın Barcelona zaferi İtalyan basınında

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ikinci maçında Roma, evinde Barcelona'yı 3-0 mağlup etti. Roma, ilk müsabakayı 4-1 kaybetmesine rağmen, deplasman golü avantajı ile yarı finale yükselen ekip oldu.

Roma'nın bu zaferi, İtalya'da geniş yer buldu. Haberlerde 3. golün asistini yapan milli futbolcu Cengiz Ünder'e de ayrı yer ayrılırken, genç futbolcu hakkında övgü dolu sözler kullanıldı. İtalyan basını ayrıca Cengiz'in oyuna sonradan girmesine rağmen gösterdiği performansa 10 puan üzerinden 10 puan verdi.




Uefa Şampiyonlar LigiBarcelonaCengiz Ünderİtalya


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