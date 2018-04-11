İlyasova'nın yıldızlaştığı maçta Philadelphia galip

NBA'de normal sezon heyecanı 6 karşılaşma ile devam etti. Utah Jazz, Vivint Smart Home Arena'da karşılaştığı Golden State Warriors'ı 40 sayı farkla 119-79 mağlup etti. Utah bu maçla birlikte galibiyet serisini 6'ya çıkardı. Utah Jazz'ta Donovan Mitchell 22 sayı, 3 ribaund, Derrick Favors 16 sayı, 9 ribaund ve Jonas Jerebko 14 sayı, 6 ribaund ile oynadı. Warriors'ta ise Klay Thompson 23 sayı, 1 asist ve Kevin Durant 13 sayı, 4 ribaund ile mücadeleyi tamamladı.



Ersan'dan Atlanta potasına 26 sayı



Philadelphia Sixers, Philips Arena'da karşı karşıya geldiği Atlanta Hawks'ı 121-113 mağlup ederek, üst üste 15. galibiyetini aldı ve kulüp rekorunu kırdı. Philadelphia'da oynayan milli basketbolcu Ersan İlyasova 26 sayı, 8 ribaund ile yıldızlaşırken, Redick 28 sayı, 5 asistlik performans sergiledi. Atlanta'da ise Taurean Prince 27 sayı, 6 asist, Tyler Dorsey 17 sayı, 2 ribaund ile oynadı.



NBA'de günün sonuçları şöyle:



Indiana Pacers: 93 - Charlotte Hornets: 119



Atlanta Hawks: 113 - Philadelphia 76ers: 121



Washington Wizards: 113 - Boston Celtics: 101



Dallas Mavericks: 97 - Phoenix Suns: 124



Utah Jazz: 119 - Golden State Warriors: 79



Los Angeles Lakers: 99 - Houston Rockets: 105





