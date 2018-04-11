Beyaz Gazete Ana Sayfa

İlyasova'nın yıldızlaştığı maçta Philadelphia galip

NBA normal sezon maçında Philadelphia Sixers, Philips Arena’da oynadığı Atlanta Hawks’ı 121-113 mağlup ederek, üst üste 15. galibiyetini aldı ve kulüp rekorunu kırdı. Sixers’ta oynayan milli basketbolcu Ersan İlyasova karşılaşmayı 26 sayı, 8 ribaund ile tamamladı.

Spor / 11 Nisan 2018 Çarşamba 10:46
İlyasova'nın yıldızlaştığı maçta Philadelphia galip

NBA'de normal sezon heyecanı 6 karşılaşma ile devam etti. Utah Jazz, Vivint Smart Home Arena'da karşılaştığı Golden State Warriors'ı 40 sayı farkla 119-79 mağlup etti. Utah bu maçla birlikte galibiyet serisini 6'ya çıkardı. Utah Jazz'ta Donovan Mitchell 22 sayı, 3 ribaund, Derrick Favors 16 sayı, 9 ribaund ve Jonas Jerebko 14 sayı, 6 ribaund ile oynadı. Warriors'ta ise Klay Thompson 23 sayı, 1 asist ve Kevin Durant 13 sayı, 4 ribaund ile mücadeleyi tamamladı.

Ersan'dan Atlanta potasına 26 sayı

Philadelphia Sixers, Philips Arena'da karşı karşıya geldiği Atlanta Hawks'ı 121-113 mağlup ederek, üst üste 15. galibiyetini aldı ve kulüp rekorunu kırdı. Philadelphia'da oynayan milli basketbolcu Ersan İlyasova 26 sayı, 8 ribaund ile yıldızlaşırken, Redick 28 sayı, 5 asistlik performans sergiledi. Atlanta'da ise Taurean Prince 27 sayı, 6 asist, Tyler Dorsey 17 sayı, 2 ribaund ile oynadı.

NBA'de günün sonuçları şöyle:

Indiana Pacers: 93 - Charlotte Hornets: 119

Atlanta Hawks: 113 - Philadelphia 76ers: 121

Washington Wizards: 113 - Boston Celtics: 101

Dallas Mavericks: 97 - Phoenix Suns: 124

Utah Jazz: 119 - Golden State Warriors: 79

Los Angeles Lakers: 99 - Houston Rockets: 105


Ersan İlyasovaMilli BasketbolcuPhiladelphia


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

SURİYE’NİN SIRTINDA SATRANÇ OYNAMAK

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“TANK HASAN” İĞNE DELİĞİNDEN GEÇTİ!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar