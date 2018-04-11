Beyaz Gazete Ana Sayfa

Giuliano'ya Almanya'dan talip

Alman basınına göre, Bayer Leverkusen Fenerbahçeli Giuliano için 15 milyon euro teklif edecek.

Spor / 11 Nisan 2018 Çarşamba 15:40
Giuliano'ya Almanya'dan talip

Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen'in Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Giuliano'yu kadrosuna katmak istediği, bu transfer için de 15 milyon euroyu gözden çıkardığı ifade edildi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KADROSU

Bundesliga'da 4. sırada yer alan Leverkusen, ligi ilk 4'te bitirirse değişen statü sonrası Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılmaya hak kazanacak. Alman ekibi Devler Ligi için iddialı bir kadro kurmak istiyor ve Giuliano da transfer listesinde.



FENER 15 MİLYONA RAZI DEĞİL

Uefa ile Finansal Fair Play anlaşması devam eden Fenerbahçe, gelen teklife sıcak baksa da 15 milyon euroluk fiyatın biraz daha yukarı çekilmesi gerektiğinin menajerler aracılığıyla Leverkusen'e iletti.

Fenerbahçe, sezon başında kiralamak istediği Giuliano'yu Trabzonspor'un devreye girmesiyle 7 milyon euro bedelle Zenit'ten transfer etmişti.

BundesligaTrabzonsporFenerbahçeZenitBayer Leverkusen


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

SURİYE’NİN SIRTINDA SATRANÇ OYNAMAK

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“TANK HASAN” İĞNE DELİĞİNDEN GEÇTİ!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar