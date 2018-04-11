Giuliano'ya Almanya'dan talip

Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen'in Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Giuliano'yu kadrosuna katmak istediği, bu transfer için de 15 milyon euroyu gözden çıkardığı ifade edildi.



ŞAMPİYONLAR LİGİ KADROSU



Bundesliga'da 4. sırada yer alan Leverkusen, ligi ilk 4'te bitirirse değişen statü sonrası Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılmaya hak kazanacak. Alman ekibi Devler Ligi için iddialı bir kadro kurmak istiyor ve Giuliano da transfer listesinde.







FENER 15 MİLYONA RAZI DEĞİL



Uefa ile Finansal Fair Play anlaşması devam eden Fenerbahçe, gelen teklife sıcak baksa da 15 milyon euroluk fiyatın biraz daha yukarı çekilmesi gerektiğinin menajerler aracılığıyla Leverkusen'e iletti.



Fenerbahçe, sezon başında kiralamak istediği Giuliano'yu Trabzonspor'un devreye girmesiyle 7 milyon euro bedelle Zenit'ten transfer etmişti.