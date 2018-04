Galatasaray'dan sert açıklama

Galatasaray Spor Kulübü, sabah saatlerinde resmi internet sitesinden sert bir açıklama yayınladı. Camianın içinde yer alan kişi ve gruplarla alakalı olduğu belli olan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:



'Uzun yıllardan bu yana Spor Camiasına ve Galatasaray'a bir kangren gibi çöreklenmiş bulunan, kişisel çıkarlarını her tür ulvi değerin üstünde tutan grup ve kişilerle mücadelemiz; göreve geldiğimiz 2,5 aydan bu yana aralıksız sürmektedir.



Kişisel çıkarları uğruna, Camiayı birbirine düşürme amaçlı her tür yalan ve desiseyi gözlerini kırpmadan yapan bu unsurlar; maalesef aslı astarı olmayan, standart ortalama bir idrak kapasitesine sahip zekanın bile saçmalığını görebileceği, inanmayacağı haberler üretmektedirler.



Yalan, iftira, düzmece haber, dedikodu, fitne ile içeriden ve dışarıdan Camiayı birbirine düşürme amaçlı çalışmalara karşı Camianın çoğunlukta olan sağlıklı unsurlarının, şampiyonluk yolundaki yürüyüşümüzde özellikle uyanık olması şarttır.



Sureti haktan görünerek, gerektikçe mağdurları da oynayan yozlaşmış kişisel çıkar peşinde, fitne fesat kaynağı haline gelmiş kişi ve gruplar er geç Camiadan temizlenecektir.



Camiayı bölücü, ayrıştırıcı, maddi çıkar temelli söylem ve eylemlere karşı mücadelemiz her kademede sürecek, Galatasarayımızın başarı yolundaki yürüyüşüne ve Camiamızın her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğu birlik ve beraberliğe zarar vermeye çalışan tüm faaliyetlere karşı gereken hukuki ve idari aksiyonlar da derhal alınacaktır. Aydınlık, dürüstlük, doğruluk tarafındaki Galatasarayımızın, haklı şampiyonluklara yürüyüşü ilelebet devam edecektir.'