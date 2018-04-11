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Fatih Terim'in göndereceği 7 isim

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim sezon sonu biletini keseceği 7 ismi belirledi.

Spor / 11 Nisan 2018 Çarşamba 15:24
Fatih Terim'in göndereceği 7 isim

Fatih Terim, Galatasaray'da önümüzdeki sezonun hazırlıklarına şimdiden başladı ve bazı isimlerin gönderilmesini istedi.

İKİ KALECİ DE GÖNDERİLİYOR

Tecrübeli hoca, 18 maç oynaması halinde sözleşmesi uzayacak olan Latovlevici'nin bu sayıyı doldurmasına izin vermeyecek. Sarı-kırmızılılarda ayrılığı kesinleşen ilk isim Rumen futbolcu Latovlevici oldu.

Galatasaray'da sezon sonunda sözleşmesi bitecek birçok oyuncunun ayrılığı kesin. Bu futbolculardan biri de Muslera'ya alternatif olarak alınan ancak bekleneni veremeyen Carrosso. Üçüncü kaleci Eray İşcan da gönderilecekler listesinde.



HAKAN, TARIK VE KORAY YOLCU

Taraftarın gönderilmesini en çok istediği isimlerin başında gelen Tarık Çamdal da sezon sonu yolcu. Terim'in gelişiyle kadroya dönmesine rağmen Hakan Balta da sarı-kırmızılı takıma veda edeceklerden.

Transfer olduğu günden beri hemen hemen hiç forma şansı bulamayan Koray Günter'le Umut Gündoğan da yeni sezonda başka takımın formasını giyecek.



YASİN VE DONK BELİRSİZ

Fatih Terim 7 oyuncuyu gönderirken Ryan Donk ve Yasin Öztekin'le ilgili kararını sezon sonunda verecek. Terim'in gelişiyle daha fazla forma şansı bulan iki oyuncunun geleceğini kalan 6 haftalık dilimde gösterecekleri performans belirleyecek.


Hakan BaltaYasin ÖztekinFatih TerimGalatasarayTarık Çamdal


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