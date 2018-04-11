Emre Aşık, Ümit Milli Takımı'ndaki görevinden ayrıldı

Son olarak Ümit Milli Takım'da Abdullah Ercan'ın yardımcılığını yapan Emre Aşık'ın görevinden istifa ettiği öne sürüldü. Aşık'ın Lucescu' ile birlikte gelen yeni ekiple çalışmak istemediği için görevden ayrıldığı belirtildi.



TFF'nin sitesinde yer alan Ümit Milli Takım teknik kadrosunda da Emre Aşık'ın fotoğrafının yer almaması bu iddiaları güçlendirdi.



2009 yılında futbolu bırakan Emre Aşık, uzun yıllardır Milli Takım alt yaş gruplarında görev almıştı.