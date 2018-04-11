Beyaz Gazete Ana Sayfa

Emre Aşık, Ümit Milli Takımı'ndaki görevinden ayrıldı

Uzun yıllardır Milli Takımlar'da alt yaş grupları ve Ümit Milli Takım'da antrenör olarak görev alan eski milli futbolcu Emre Aşık'ın görevinden ayrıldığı iddia edildi.

Spor / 11 Nisan 2018 Çarşamba 17:36
Emre Aşık, Ümit Milli Takımı'ndaki görevinden ayrıldı

Son olarak Ümit Milli Takım'da Abdullah Ercan'ın yardımcılığını yapan Emre Aşık'ın görevinden istifa ettiği öne sürüldü. Aşık'ın Lucescu' ile birlikte gelen yeni ekiple çalışmak istemediği için görevden ayrıldığı belirtildi.

TFF'nin sitesinde yer alan Ümit Milli Takım teknik kadrosunda da Emre Aşık'ın fotoğrafının yer almaması bu iddiaları güçlendirdi.

2009 yılında futbolu bırakan Emre Aşık, uzun yıllardır Milli Takım alt yaş gruplarında görev almıştı.

İstifaMilli TakımAbdullah ErcanEmre AşıkLucescu


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

SURİYE’NİN SIRTINDA SATRANÇ OYNAMAK

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“TANK HASAN” İĞNE DELİĞİNDEN GEÇTİ!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar