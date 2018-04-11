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Bayern Münih sürprize izin vermedi

Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Bayern Münih sahasında Sevilla'yı ağırladı.

Spor / 11 Nisan 2018 Çarşamba 23:50
Bayern Münih sürprize izin vermedi

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında deplasmanda Sevilla'yı 2-1 mağlup eden Bayern Münih, rövanşta evinde rakibiyle golsüz berabere kalarak adını yarı finale yazdırdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Bayern Münih, Allianz Arena'da İspanyol ekibi Sevilla'yı konuk etti. İlk maçtaki 2-1'lik skorun verdiği avantajla sahaya çıkan Alman ekibi, Sevilla karşısında ilk yarıda etkili olamadı ve iki takım soyunma odasına golsüz eşitlikle girdi. İkinci yarıda da iki takımın atakları gol getirmeyince mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi ve bu sonuçla Bayern Münih, yarı finale yükseldi.

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SevillaBayern MünihÇeyrek Final


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