Beyaz Gazete Ana Sayfa

Alex: Bursa şampiyonluğu hak etmişti

Fenerbahçe’nin eski kaptanı Alex, 2010’da son hafta verdikleri şampiyonluk için, "Bursaspor hak etmişti" yorumunu yaptı.

Spor / 11 Nisan 2018 Çarşamba 15:33
Alex: Bursa şampiyonluğu hak etmişti

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, 2010'da FETÖ'nün operasyonuyla şampiyonluklarının ellerinden alınıp Bursaspor'a verildiğini iddia etmişti.

EMEĞE SAYGI GÖSTERMEK LAZIM

Başkanın arasının bozuk olduğu Alex de Souza ise, Bursaspor'un şampiyonluğu hak ettiğini söyledi.

Sarı-lacivertlilerin eski kaptanı yaptığı açıklamada, 'Son maçta şampiyonluğu kaybettik gibi gözüküyor ama sezon içindeki maçlarda yaşadığınız kayıplar bizi o duruma getirdi. Bursaspor o sezon çok iyi bir performans gösterdi. Emeğe saygı göstermek lazım' ifadelerini kullandı. .

Alex De SouzaFenerbahçe BaşkanıFenerbahçeBursaspor


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

SURİYE’NİN SIRTINDA SATRANÇ OYNAMAK

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“TANK HASAN” İĞNE DELİĞİNDEN GEÇTİ!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar