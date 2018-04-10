Ümit Özat: Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı arttı

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat 1-0 kazandıkları Galatasaray maçının ardından şampiyonlukla ilgili Beyaz Tv ekranlarında açıklamalarda bulundu.



Özat şu ifadeleri kullandı;



BEN NE FENERBAHÇE NE DE BEŞİKTAŞ İÇİN KAZANDIM



Ben kimse için kazanmadım. Gençlerbirliği için kazandım, Gençleribriliği için mücadele ediyorum. buranın ekmeğini yiyorum. Riyakarlık yapmanın anlamı yok. Mal olduğumuz bir camia var ama 9 yaşında girdiğimiz ve rahmetli başkanımızın emanet ettiği bir kulüp var. Ben ne Fenerbahçe, ne de Beşiktaş için kazandım. Kendim için kazandım, Gençlerbirliği için kazandım.



FENERBAHÇE'NİN ŞANSI ARTTI



Şu anki duruma bakılırsa Fenerbahçe'nin şansı yükseldi gibi görünüyor. Çünkü rakiplerin birbirleriyle maçları var. Ancak çok samimi konuşayım, kimin şampiyon olacağı beni ilgilendirmiyor.



