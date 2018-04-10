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Ümit Özat: Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı arttı

Beyaz Tv’de ekrana gelen Derin Futbol'a konuşan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat Galatasaray galibiyetinin ardından Fenerbahçe’nin şampiyonluk şansının arttığını söyledi.

Spor / 10 Nisan 2018 Salı 00:15
Ümit Özat: Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı arttı
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Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat 1-0 kazandıkları Galatasaray maçının ardından şampiyonlukla ilgili Beyaz Tv ekranlarında açıklamalarda bulundu.

Özat şu ifadeleri kullandı;

BEN NE FENERBAHÇE NE DE BEŞİKTAŞ İÇİN KAZANDIM

Ben kimse için kazanmadım. Gençlerbirliği için kazandım, Gençleribriliği için mücadele ediyorum. buranın ekmeğini yiyorum. Riyakarlık yapmanın anlamı yok. Mal olduğumuz bir camia var ama 9 yaşında girdiğimiz ve rahmetli başkanımızın emanet ettiği bir kulüp var. Ben ne Fenerbahçe, ne de Beşiktaş için kazandım. Kendim için kazandım, Gençlerbirliği için kazandım.

FENERBAHÇE'NİN ŞANSI ARTTI

Şu anki duruma bakılırsa Fenerbahçe'nin şansı yükseldi gibi görünüyor. Çünkü rakiplerin birbirleriyle maçları var. Ancak çok samimi konuşayım, kimin şampiyon olacağı beni ilgilendirmiyor.

Ümit ÖzatFenerbahçeBeşiktaşGençlerbirliğiGalatasaray


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